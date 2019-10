Bart Kemp, veehouder en een van de initiatiefnemers, is tevreden over het verloop van het boerenprotest. "De dag is prima gelopen: goeie sfeer, geen toestanden. We hebben onze boodschap goed overgebracht en ik heb geen boer gehoord die niet tevreden naar huis is gegaan. We zijn ook blij met de steun die we ontvingen van burgers en politici."



Over de inzet van de gemeente Den Haag en de politie ter plaatse is hij minder te spreken. "De politie en de burgemeester hadden het allemaal niet zo onder controle. Afspraken werden niet nagekomen. Zo zouden boeren die met de tractor naar het strand van Scheveningen kwamen daar worden opgevangen en met pendelbussen naar het Malieveld worden gebracht, maar daar was geen sprake van. Ik heb een woordvoerder van burgemeester Krikke aan de telefoon kunnen krijgen, maar de politie nam niet op. Staatsbosbeheer, dat het Malieveld beheert, was ook zeer ontstemd."