In Den Haag is de Utrechtse baan richting het Malieveld afgesloten omdat het te druk is, laat een woordvoerder van de politie aan NU.nl weten.



"Vanaf vanochtend faciliteren we het parkeren rondom het Malieveld, maar nu staat alles vol. We raden aan om te parkeren bij het Cars Jeans Stadion en vanaf daar de shuttlebus te pakken."