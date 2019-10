Uit het hele land zijn honderden boeren met hun trekkers op weg naar Den Haag waar ze dinsdag gaan demonstreren. De politie begeleidt de diverse stoeten om de overlast voor het verkeer zo klein mogelijk te houden. Rijkswaterstaat verwacht dinsdagochtend echter een zeer drukke ochtendspits, ook vanwege zware regenval.

In het midden en westen van het land valt op het hoogtepunt van de ochtendspits flink wat regen, verwacht Weerplaza.

De toch al drukke dinsdagochtendspits zal hierdoor mogelijk zorgen voor langere files dan normaal, stelt Rijkswaterstaat. Een woordvoerder adviseert mensen "voorzorgsmaatregelen te nemen en de verkeersinformatie in de gaten te houden".

Bekijk hier de recente verkeersinformatie.

Eerste boeren al onderweg naar Den Haag

Rijkswaterstaat waarschuwde eerder maandag al dat de drukte mogelijk wordt verergerd door een boerenprotest. Duizenden boeren zijn van plan om met hun tractoren over de snelweg naar Den Haag te rijden. Daar organiseert de belangengroep Agractie vanaf 13.00 uur een betoging op het Malieveld.

De eerste boeren zijn al per tractor onderweg naar de betoging in Den Haag. Zo meldt Hart van Nederland maandagavond dat een groep van zo'n driehonderd boeren vanuit het Friese dorp Hitzum is vertrokken.

Ook een aantal boeren uit Texel zou volgens de stichting Boer Bewust onderweg zijn naar de protestactie.

De politie meldt aan NU.nl dat er geen voertuigen aan de kant zijn gezet. Wel zegt een woordvoerder dat er eenheden aanwezig zijn.

De politie heeft de actie uit veiligheidsoverwegingen verboden. Maar uit verschillende reacties op sociale media blijkt dat een grote groep boeren alsnog van plan is de snelweg op te gaan.

Ook zouden er plannen zijn om de A28 bij Hoogeveen te blokkeren, meldt RTV Drenthe op basis van app-uitwisselingen tussen boeren.

'Levert gevaarlijke situaties op'

Als boeren wel met hun tractor over de snelwegen rijden richting Den Haag, zullen ze daar volgens de politie vanaf geleid worden.

"We hebben dit besloten puur vanwege de veiligheid", vertelt een woordvoerder van de politie. "Als je met een tractor met maximaal 25 kilometer per uur op de rechterbaan rijdt en er komt een auto met 100 kilometer per uur voorbij, dan levert dat gevaarlijke situaties op."

Organisatie: 'Volg instructies politie op'

Agractie waarschuwt boeren zich aan de wet en regelgeving te houden en geen wegen, kruispunten of splitsingen te blokkeren. De organisatie stelt dat boeren de instructies van de politie dienen te volgen "mits deze niet ons doel in gevaar brengen: het bereiken van Den Haag".

Tijdens het protest draait het vooral om erkenning van de agrarische sector, zegt de organisatie.

"We willen een herwaardering van de landbouw, zodat de burger zich weer betrokken voelt bij het productieproces van voedsel", zegt initiatiefnemer Bart Kemp, in gesprek met NU.nl.