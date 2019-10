De uitspraak van Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, waarin hij zei dat er een advocaat actief is voor Nabil B., betekent niet dat hij een nieuwe advocaat heeft. Dat laat deken Evert-Jan Henrichs desgevraagd weten aan NU.nl.

"Wij zullen nooit mededelingen doen over of de kroongetuige een nieuwe advocaat heeft, wie dat is of welke veiligheidsmaatregelen er al dan niet getroffen worden", verduidelijkt Henrichs.

Vrijdag zei Burmeister tegen AT5 dat hij had "begrepen dat er een advocaat is voor B. en dat de rechtbank ook weet wie dat is", aldus de plaatsvervangend deken. Op de vraag van de AT5-journalist of er een advocaat actief is voor B. antwoordde Burmeister met "ja".

Maar volgens Henrichs bedoelde Burmeister dat de Orde van Advocaten voor dinsdag, tijdens de zitting in het proces waarin B. verklaringen heeft afgelegd, een advocaat heeft aangesteld voor de kroongetuige zodat de zaak doorgang kon vinden.

Conclusie over nieuwe advocaat is onjuist

De conclusie van AT5, die werd overgenomen door NU.nl, dat B. een nieuwe advocaat heeft, klopt dus volgens Henrichs niet. Op de vraag of B. inmiddels al wel een nieuwe advocaat heeft maakt de deken duidelijk daar gezien het veiligheidsbelang nooit uitspraken over te zullen doen.

B. werd bijgestaan door advocaat Derk Wiersum, die op 18 september voor zijn woning in Amsterdam is doodgeschoten. Het onderzoek naar deze liquidatie is in volle gang. Betrokkenen bij de rechtszaak worden vanwege de moord extra beveiligd.