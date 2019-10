Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag twintig jaar cel geëist tegen een 42-jarige man voor het doden van de 35-jarige Caroline van Toledo. Het lichaam van de vrouw uit Oostvoorne werd in 2005 in de kofferbak van haar uitgebrande auto gevonden, er zijn aanwijzingen dat ze nog in leven was toen het vuur werd aangestoken.

Het OM ziet onder meer bewijs in de verklaringen van twee getuigen.

Een van de anonieme personen heeft gezegd dat Leon van M. zei dat Van Toledo in haar woning was mishandeld door de verdachte en zijn broer.

De twee dachten volgens de getuige dat de vrouw dood was en zijn vervolgens met haar naar een recreatiegebied gereden.

Van M. zou de getuige hebben verteld dat hij, toen hij de klep opendeed, zag dat de vrouw nog leefde en ze begon te krijsen. Hij overgoot de auto daarop met benzine en stak die in brand.

In de luchtpijp van de vrouw zijn roetdeeltjes aangetroffen, wat zou suggereren dat ze inderdaad nog in leven was bij het stichten van de brand.

Auto van vrouw stond opeens op andere plek

Uit onderzoek is gebleken dat Van Toledo vrijdag 2 september 2005 na haar werk nog is gaan paardrijden. Ook heeft ze "waarschijnlijk" een wandeling met haar hond gemaakt.

In de nacht van vrijdag op zaterdag zo rond 5.00 uur staat haar auto opeens op een andere plaats, namelijk voor het huis in plaats van ernaast. "Ook brandt er licht en staat het ijzeren hek open", aldus de politie.

Een half uur later wordt ontdekt dat de bungalow van de vrouw, die overigens pal naast de woning van haar ouders stond, in brand staat. Van Toledo's auto is dan opeens ook weg.

De uitgebrande auto Van Toledo. (Foto: Opsporing Verzocht)

Motief nooit duidelijk geworden

Weer een uur later wordt de uitgebrande auto Van Toledo op het recreatieterrein Kruininger Gors in Oostvoorne gevonden met het lichaam van de vrouw erin.

Het motief is volgens justitie nooit duidelijk geworden. Mogelijk is deze te vinden in het feit dat Van Toledo financiële administratie deed in een apotheek: het kan zijn dat er ruzie was over de verstrekking van verdovende middelen.