De teamchef van de politie in Haarlemmermeer heeft vrijdagavond gedwongen zijn werk neergelegd. De eenheidsleiding van politie Noord-Holland heeft hem naar huis gestuurd, zodat beschuldigingen van seksuele intimidatie aan zijn adres onderzocht kunnen worden, schrijft NRC maandag.

De teamleider zou zich schuldig hebben gemaakt aan aanranding en seksuele intimidatie. Zo zou hij een hoofdagent per app seksuele voorstellen hebben gedaan. Zij werkt ruim een half jaar onder zijn leiding.

De politie is gestart met een intern onderzoek naar de beschuldigingen. Eenheidschef Anja Schouten van politie Noord-Holland zegt tegen NRC dat er sprake is van"een oriënterend onderzoek" en wil verder geen commentaar geven.

Het vermeende slachtoffer was eerder werkzaam in Den Haag, maar werd daar volgens de krant weggepest. Ze zou in de problemen zijn gekomen toen ze bij het team Veiligheid Integriteit en Klachten (VIK) van de Haagse politie melding had gemaakt van misstanden binnen het korps. Volgens de krant loopt hier ook een intern onderzoek naar misstanden.

De chef van Haarlemmermeer werkte zelf ook jarenlang in Den Haag. Hij zou zich over haar hebben ontfermd en haar een veilige werkomgeving hebben beloofd in Haarlemmermeer.

Politieadviseur stelde wangedrag al eerder aan de kaak

Afgelopen zomer stond het politiekorps al onder druk. Toen stapte politieadviseur Carel Boers op, omdat zijn advies aan de leiding over misstanden binnen het korps genegeerd werd.

Volgens de adviseur voelen agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Nationaal politiechef Erik Akerboom nam afstand van de berichten over dergelijk wangedrag binnen het korps. Hij herkende de berichtgeving, maar benadrukte dat zulke problemen overal in de samenleving spelen.