Het Amsterdamse Calvijn College heeft onzorgvuldig gehandeld tijdens de examentijd van hun scholieren, schrijft Trouw maandag op basis van een rapport van de onderwijsinspectie dat deze dag verschijnt.

De vmbo-school zou veel steken hebben laten vallen bij de organisatie van de schoolexamens. Zo planden docenten zelf herkansingen in en was van leerlingen die daaraan deelnamen niet altijd duidelijk of zij daarvoor in aanmerking kwamen.

De school zou daarin te veel autonomie hebben gekregen van het bestuur. Aanvankelijk was er juist voor die tactiek gekozen om het Calvijn College, dat jaren geleden als probleemschool gold, uit het slop te trekken, schrijft Trouw.

Deze zomer raakte de school in opspraak nadat duidelijk werd dat een aantal toetsen helemaal niet waren gemaakt, terwijl cijfers van andere examens niet waren ingevoerd. De onderwijsinspectie benadrukt dan ook dat het Calvijn College "beter moet gaan letten" op de administratie.

77 leerlingen moesten langer wachten op examenuitslagen

Als gevolg van de ongeregeldheden moesten 77 leerlingen langer wachten op hun examenuitslagen. In totaal moesten er 180 toetsen worden ingehaald, wat neerkomt op één tot twee toetsen per leerling. In eerste instantie slaagden uiteindelijk alsnog vijftig van hen, nog eens dertien leerlingen behaalden hun diploma na een herkansing.

Bestuursvoorzitter Barbara Dijkgraaf van stichting Zaam, dat behalve het Calvijn nog 22 andere middelbare scholen in en rond Amsterdam bestuurt, betreurt de gang van zaken. "We herkennen de conclusies van de inspectie en vinden ze terecht", zegt zij in gesprek met het dagblad.