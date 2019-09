In de binnenstad van Roermond brak in de nacht van zondag op maandag een grote brand uit in een pand aan het Wilhelminaplein. De brandweer weet niet of er in de bovenwoning mensen aanwezig zijn.

Iets voor 2.00 uur kwam er een melding binnen bij de brandweer van de woningbrand. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van de vlammenzee. Meerdere eenheden uit de regio zijn ter plaatse om het vuur te bestrijden.



De benedenverdieping is volledig uitgebrand en omwonenden moesten geëvacueerd worden. Nadat uit metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, mochten zij vlak voor 4.00 uur hun huis weer in.