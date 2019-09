Bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam is zondagavond een 26-jarige Rotterdammer zwaargewond geraakt, meldt de politie. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.

De schietpartij vond rond 21.30 uur plaats op straat voor koffiebar Roffa Coffee. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend. Een politiewoordvoerder kon daar ook nog niets over zeggen.

Agenten hebben het gebied afgezet voor onderzoek. De politie roept mensen die informatie hebben over de schietpartij op om te bellen via 112.