Het rechercheteam van de politie dat onderzoek doet naar de moord op advocaat Derk Wiersum gaat ervan uit dat een witte bestelauto is gebruikt als vluchtauto.

De politie meldt zondag dat uit verklaringen en videobeelden is gebleken dat direct na het doodschieten van de advocaat een wit voertuig "lijkend op een Fiat Doblo" wegrijdt vanuit de omgeving van de Imstenrade, de straat waar Wiersum op woensdagochtend 18 september werd vermoord voor zijn woning.

De recherche zegt ook er ernstig rekening mee te houden dat er op dat moment twee personen in de auto zaten.

"Normaal gesproken wordt een vluchtauto na een dusdanig ernstig feit ergens in brand gestoken om sporen te wissen. In de periode na dit ernstige misdrijf is er nergens een soortgelijke auto brandend of verbrand aangetroffen", aldus de politie.

De dader van de schietpartij wordt nog steeds gezocht. Vermoedelijk ligt zijn leeftijd tussen de 20 en 25 jaar. De politie heeft vorige week na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht minstens vijftien tips ontvangen over de liquidatie.

Wiersum was advocaat van Nabil B.

Wiersum was de advocaat van kroongetuige Nabil B. B. is de kroongetuige in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi. De politie houdt rekening met het scenario dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij de kroongetuige bijstond.

B. heeft inmiddels een nieuwe advocaat. Over de identiteit van de raadsman doet de Amsterdamse Orde van Advocaten geen uitspraken. Betrokkenen in de rechtszaak worden vanwege de liquidatie extra beveiligd.