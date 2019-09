Twee agenten zijn in de nacht van zaterdag op zondag mishandeld. Eén agent werd geslagen door een 17-jarige jongen in Zoetermeer en de ander werd in Castricum meermaals geslagen door een 27-jarige vrouw.

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag te horen dat er in Zoetermeer een ruzie tussen verschillende personen gaande was.

Toen de agent de ruzie rond 4.30 uur probeerde te sussen, kreeg hij een vuistslag in zijn gezicht. Door het geweld brak hij zijn neus.

De zeventienjarige verdachte uit Den Haag is na het incident aangehouden. Hij heeft zich volgens de politie verzet bij zijn aanhouding.

Vrouw sloeg agent meerdere keren in zijn gezicht

Rond 2.30 uur vond ook een vechtpartij plaats in het centrum van Castricum. Hierbij werd een politieagent mishandeld door een 27-jarige vrouw die direct hierop werd aangehouden. Ze had de agent meermaals in het gezicht geslagen.

De politie meldt dat binnen de groep vechtende mensen een zeventienjarige jongen uit Heemskerk stond te zwaaien met een groot mes. Ook deze jongen is aangehouden.

'Geweld tegen politiemensen wordt niet getolereerd'

De politie benadrukt in berichten op de eigen website "geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak" te tolereren.

Volgens de politie wordt een dader niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel gestraft voor het veroorzaken van schade.

Begin september werd een Rotterdamse agent bij het controleren van een luidruchtige trouwstoet in Rotterdam bewusteloos geslagen. Een dag later zijn drie van zijn collega's gewond geraakt bij een aanhouding in dezelfde stad.

De grootste politievakbond ACP sprak hierover zijn afschuw uit. "We hebben hier niet te maken met een trend, maar met een structureel probleem."

In eerste helft van 2019 al vijfduizend geweldsincidenten

In de eerste helft van dit jaar hebben alleen al vijfduizend geweldincidenten plaatsgevonden. Dat is gebleken uit politiecijfers die eerder deze maand werden gepubliceerd.

Sommige agenten werden bespuugd, anderen kregen te maken met beledigingen en zelfs mishandelingen. In Den Haag en Rotterdam zijn de meeste incidenten geregistreerd. Uit cijfers van het afgelopen jaar bleek al dat het geweld tegen agenten is toegenomen. In 2018 waren er 10.593 incidenten, tegen 9.598 incidenten in 2017 (pdf).

Helma Huizing van de korpsleiding zei eerder dat het aantal geweldsincidenten al jaren rond de tienduizend schommelt. "Het is veel en veel te veel. Laat onze mensen gewoon hun werk doen", aldus Huizing.