Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aanwijzingen dat de voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi zich in de Golfregio in het Midden-Oosten bevindt, heeft een OM-woordvoerder zondag laten weten.

Wat de aanwijzingen precies inhouden of hoe recent ze zijn, wilde de woordvoerder niet zeggen.

In de zomer van dit jaar meldden bronnen aan De Telegraaf dat de nog altijd voortvluchtige Taghi in Dubai zou verblijven. Ook op de vraag of de informatie in de richting van Dubai wijst, wil het OM geen antwoord geven.

Het OM en een team van tientallen politiemensen zijn intensief bezig om te achterhalen waar Taghi verblijft.

Taghi verdacht van reeks liquidaties en pogingen daartoe

Ridouan Taghi zit volgens het OM achter een reeks liquidaties en pogingen daartoe. Afgelopen week werd deze verdenking nog uitgebreid met een poging tot moord in Rotterdam in 2016.

Ook de opdracht voor het met een bazooka beschieten van een spyshop in Nieuwegein of het naar binnen gooien van handgranaten zijn toegevoegd aan de tenlastelegging.

Taghi wordt ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ronald Bakker in 2015. Tevens wordt hij samen met de voortvluchtige Saïd R. gelinkt aan de uiteindelijke liquidatie van misdaadblogger Martin Kok op 8 december 2016 in Laren.

Advocaat van kroongetuige in proces Taghi doodgeschoten

Momenteel loopt er een groot proces tegen de voortvluchtige crimineel. In dit proces is er één kroongetuige, Nabil B. Na het sluiten van een contract met justitie legde hij verklaringen af.

Op woensdag 18 september werd Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B., doodgeschoten bij zijn woning in Amsterdam.

De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke proces rondom de verklaringen van de kroongetuige. De onschuldige broer van Nabil B. werd eerder in zijn kantoor geliquideerd.