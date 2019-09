De politie in de Rotterdamse wijk Charlois heeft in de nacht van zaterdag op zondag negen arrestaties verricht en diverse "flinke messen" in beslag genomen na confrontaties tussen rivaliserende jeugdbendes. Het gaat om minderjarige jongeren van vijftien, zestien en zeventien jaar oud, meldt de politie zondag.

Rond 23.00 uur ontving de politie de eerste meldingen over een op handen zijnde confrontatie in de Verboomstraat in Charlois, waarbij tientallen jongeren betrokken zouden zijn. Hierbij ging het om jeugdgroepen uit Charlois en uit het Rotterdamse stadsdeel IJsselmonde.

De politie meldt een escalatie te hebben voorkomen door met meerdere eenheden op het incident af te gaan. Een deel van de jongeren werd gezien in een tram. Met hulp van getuigen en vervoersbedrijf RET wist de politie deze jongeren te vinden.

De politie heeft de tram vervolgens stilgezet en de leden van de groep een voor een uit het voertuig laten stappen. Twee zestienjarigen bleken een mes of steekwapen bij zich te dragen. Zij werden direct aangehouden. Zeven andere jongeren van vijftien en zeventien jaar oud werden aangehouden, omdat zij zich niet konden legitimeren.

Op straat en onder stoelen en banken in de tram werden nog eens zeven messen aangetroffen. Inmiddels zijn alle betrokken personen geïdentificeerd.

Waarom de bendes de confrontaties aangingen, is niet duidelijk. Wel meldt de politie dat er al geruime tijd spanningen zijn tussen jongeren uit Charlois en IJsselmonde.