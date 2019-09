Een zestienjarige jongen is vrijdagavond op de Markendaalseweg in Breda beroofd van zijn bromfiets nadat hij een ruzie probeerde te sussen.

De tiener liep samen met een zestienjarige vriend en met de bromfiets in zijn hand stapvoets over straat toen de vriend onenigheid kreeg met een voorbijlopende groep jongeren en daarbij klappen in het gezicht en trappen tegen het lichaam kreeg.

De jongen met de bromfiets probeerde de ruzie te sussen, maar voelde ineens een schok in zijn nek. Mogelijk werd hij door een van de ruziemakers met een taser geraakt. De tiener vluchtte en liet zijn bromfiets achter; niet veel later bleek dat die was meegenomen.

Beide jongens deden aangifte. De politie is een onderzoek gestart.