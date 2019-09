De Nederlandse overheid treedt al minstens tien jaar bijna niet op tegen kustvissers die frauderen met hun scheepsmotoren. Dat blijkt uit een eigen onderzoek van de NOS.

Tientallen motoren van vissersschepen zouden volgens de NOS veel meer motorvermogen gebruiken dan door de Europese Unie is toegestaan.

Vissersschepen met versterkte motoren kunnen volgens de NOS in een korter tijdsbestek meer vis of garnalen vangen dan schippers die zich wel houden aan Europese Richtlijnen.

De NOS heeft voor het onderzoek documenten ontvangen van onder andere scheepsbouwers en vissers en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Hieruit zou het probleem rondom de scheepsmotoren duidelijk zijn geworden.

Uit onderzoek van de NOS is gebleken dat ongeveer veertig van de 75 grootste Nederlandse kustvissers motoren gebruiken die een vermogen kunnen leveren van 490 tot 740 pk. Vervolgens zouden de motoren worden afgesteld op 300 pk. Dit is de maximale grens volgens de Europese wetgeving.

Minister van Landbouw geeft toe dat overheidsbeleid tekort schoot

In een reactie op de bevindingen van de NOS geeft Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit toe dat het beleid van de overheid de voorgaande jaren tekort is geschoten.

"We zien dat dat nu dus op deze manier niet werkt. Dus moeten we naar een andere vorm van controle, bijvoorbeeld een tachograaf, zoals in vrachtwagens. Dan kun je echt zien wat het vermogen van motoren is," aldus minister Schouten in een reactie.

