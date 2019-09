Het noorden moet zaterdag opnieuw rekening houden met enkele onweersbuien. In de rest van het land valt er vooral veel regen. Het wordt maximaal 18 graden.

Vroeg in de ochtend trekken de eerste buien al over Nederland. In de loop van de middag drijven echter nieuwe wolken vanaf het westen het land binnen, waar opnieuw veel regen uit valt.

Gedurende de dag staat er een matig tot krachtige zuidwestenwind. Zeer lokaal kunnen er windstoten tot 60 kilometer per uur worden gemeten.

Later vanavond moet het noorden rekening houden met enkele onweersbuien. In de rest van het land blijft het regenen tot diep in de nacht naar zondag. Vooralsnog ziet ook die dag er grijs en regenachtig uit.