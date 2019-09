Het KNMI heeft vrijdag voor Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en de Waddeneilanden code geel afgegeven vanwege onweersbuien en zware windstoten. De waarschuwing geldt tot middernacht.

Met name in het noordwesten van het land kunnen enkele pittige onweersbuien voorkomen, aldus het weerinstituut. Bij deze buien kunnen windstoten van zo'n 75 kilometer per uur voorkomen. Ook is er kans op hagel.

Nederland wordt de komende dagen geconfronteerd met wisselvallig weer. "We krijgen vaak te maken met neerslag en het ziet ernaar uit dat we daar voorlopig nog niet vanaf zijn", aldus Weerplaza.

Het weerbureau meldt dat zaterdag de betere dag van het weekend is. De meeste regen valt in de westelijke helft van het land. Buiten de buien om zijn er wolkenvelden en perioden met zon, verwacht Weerplaza. Zondag vallen er niet alleen buien, maar blijft het ook bewolkt.

Evenementen gaan niet door vanwege slecht weer

Vanwege de slechte weersverwachting voor dit weekend hebben meerdere organisaties toch maar hun geplande evenementen afgelast. Het gaat dan vooral om evenementen in de openlucht of in tenten.

Zo is het Rembrandtparkfestival in Amsterdam afgelast, evenals een golfevenement in Blaricum, een mountainbiketocht in Wieringerwerf en een openluchtconcert in Schagen. Het gaat niet alleen om activiteiten in de kustprovincies, maar ook elders in het land.

Zo gaan een tractortrekwedstrijd in het Brabantse Halsteren en een muziekfestival in Liempde niet door. In Gelderland is een cultureel festival in Duiven afgelast, net als een tuinmarkt in het Drentse Dwingelderveld.