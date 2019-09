Kroongetuige Nabil B. heeft een nieuwe advocaat, meldt de Amsterdamse Orde van Advocaten vrijdag. De vorige advocaat van B., Derk Wiersum, werd vorige week doodgeschoten voor zijn woning in Amsterdam.

Simeon Burmeister, plaatsvervangend deken bij de Amsterdamse Orde van Advocaten, zegt dat de naam van de advocaat inmiddels bekend is bij de rechtbank in Amsterdam.

Burmeister doet op dit moment geen uitspraken over de identiteit van de nieuwe advocaat. Het is in ieder geval niet Peter Schouten, zegt hij. Deze Bredase advocaat had eerder tegen de rechtbank gezegd dat hij B. wilde bijstaan.

B. is de kroongetuige in de zaak tegen de gezochte crimineel Ridouan Taghi. De politie houdt rekening met het scenario dat Wiersum is doodgeschoten omdat hij de kroongetuige bijstond. Betrokkenen in de rechtszaak worden vanwege de liquidatie extra beveiligd.

De dader van de schietpartij wordt nog steeds gezocht. Vermoedelijk ligt zijn leeftijd tussen de 20 en 25 jaar. De politie heeft deze week na een oproep in het televisieprogramma Opsporing Verzocht vijftien tips ontvangen over de liquidatie.