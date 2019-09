Onderwijsbonden roepen leraren op om op 6 november te gaan staken. Zij willen hiermee aandacht vragen voor de werkdruk in het onderwijs, het aanhoudende lerarentekort en de te lage salarissen. De oproep komt een dag nadat in Amsterdam-Zuidoost een school besloot de deuren te sluiten vanwege het lerarentekort.

Volgens onderwijsvakbond AOb staat de sluiting in Amsterdam niet op zichzelf. Dagelijks worden er klassen naar huis gestuurd, doordat er geen leraren beschikbaar zijn. "We hebben echt veel meer collega's nodig. En om dat te bereiken moet het werk weer aantrekkelijk worden", zegt de bond in een persbericht.

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs Arie Slob denkt echter dat de sluiting in Amsterdam niet is veroorzaakt door het lerarentekort. Hij zei vrijdagochtend dat de school geen bestaansrecht meer had.

De 16e Montessorischool zat volgens het ministerie al drie jaar onder de opheffingsnorm van minimaal 195 leerlingen. Ook was er een onvoldoende oordeel van de Onderwijsinspectie.

De inspectie maakte in juli 2019 bekend dat de school in Amsterdam-Zuidoost een onvoldoende als beoordeling kreeg. Dat was niet de eerste keer dat de school slecht werd beoordeeld.

Volgens vakbond AOb was het lerarentekort wel degelijk een voorname oorzaak van de sluiting in Amsterdam. De bond verwacht dat binnen afzienbare tijd nog meer scholen de deuren moeten sluiten door het aanhoudende lerarentekort.