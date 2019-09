Het Openbaar Ministerie (OM) eist vrijdag vijf jaar cel en tbs met voorwaarden voor Anthony B. uit het Gelderse Alem, die heeft bekend dat hij jonge meisjes heeft misbruikt en kinderporno met een nog grotere groep slachtoffers heeft vervaardigd. Justitie vindt de feiten die zijn gepleegd bij in totaal 24 kinderen "zeer ernstig".

De officier van justitie schetst dat meisjes graag logeerden bij de kinderen van B. "Ze waren op hun gemak, ze hadden plezier." Ook hun ouders konden goed opschieten met de joviale man. "Dat hun vertrouwen is beschaamd, is misschien nog wel het ergste", aldus het OM.

B. sloeg onder meer toe bij slaapfeestjes van zijn kinderen. 's Nachts drong hij dan de slaapkamer binnen en trok hij ondergoed weg bij de meisjes. Vervolgens maakte hij hier beelden van. Ook is een van de kinderen tijdens een logeerpartij verkracht.

Op harde schijven van B. zijn in totaal tienduizenden bestanden gevonden. Enkele beelden die de man stiekem in en rond zijn huis had gemaakt van kinderen, onder meer met een zogeheten spycam, waren pornografisch bewerkt.

B.: 'Ik voelde opluchting toen ik werd betrapt'

Een van de meisjes was wakker toen de verdachte haar ondergoed wegtrok en foto's begon te maken. Het kind voelde angst en spanning, zo meldt het OM. Toen ze haar moeder vertelde wat er was gebeurd, is direct aangifte gedaan en kon B. opgepakt worden.

B. heeft donderdag in de rechtbank gezegd dat hij een zekere opluchting voelde toen hij werd betrapt. Hij schaamde zich voor wat hij deed, maar durfde naar eigen zeggen niet om hulp te vragen.

Het OM twijfelt echter aan zijn motivatie, omdat hij vermijdende trekken heeft. Deskundigen hebben dit gerapporteerd en achten hem, ook vanwege zijn slechte inzicht in zijn problemen, verminderd toerekeningsvatbaar.

Ouders slachtoffers willen dat hij verdwijnt uit hun leven

De man woonde al twintig jaar in het dorp en was actief in het verenigingsleven, zoals bij een activiteitenclub voor basisschoolleerlingen. De schok in het dorp met slechts zevenhonderd inwoners was dan ook groot toen de zaak aan het licht kwam.

Ouders waren, zo zegt het OM, er juist blij mee dat hij beelden maakte van bijvoorbeeld zomerkampen. Hij stuurde hen een dvd toe met de gemaakte beelden van deze uitjes. Volgens de officier van justitie willen zij dan ook dat B. een zware straf krijgt en "verdwijnt uit hun leven".