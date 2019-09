Meerdere fracties van de Amsterdamse gemeenteraad hebben donderdag tijdens een spoeddebat over de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum hun zorgen geuit over de capaciteit bij de lokale politie.

"Amsterdammers maken zich zorgen om geweld, wij maken ons allemaal zorgen om dit geweld op straat", liet fractievoorzitter Sofyan Mbarki van de lokale PvdA-fractie weten. "De dader is voortvluchtig en moet wat ons betreft zo snel mogelijk gepakt worden. Maar ik ben benieuwd wat dit betekent voor de politiecapaciteit in Amsterdam."

Politiecommissaris Jan Pronker bevestigde dat de zoektocht naar de dader ten koste gaat van de agenten die normaal gesproken in de wijk zijn.

"Wij zijn sinds afgelopen woensdag met veel mensen bezig geweest met de opsporing. We zetten alle expertise, techniek en mankracht in die daarvoor nodig is. Dat gaat wel ten koste van de politie die normaal gesproken in de wijk is."

Halsema: 'Het water staat ons aan de lippen'

"Zoals u allen weet: het water staat ons aan de lippen", reageerde burgemeester Femke Halsema tijdens de vergadering.

"In Den Haag wordt nogal eens de suggestie gewekt dat wij in Amsterdam met de Franse slag opereren. Laat daar geen vergissing over mogelijk zijn; wij willen hier de wet handhaven, maar geef ons dan ook de middelen om te handhaven, geef ons de instrumenten."

"Op dit moment zijn wij een krimpend korps", vervolgde Halsema. "Tot 2023 zitten wij onder wat wij nodig hebben, dat is een probleem."

Voltallige raad vroeg spoeddebat aan

Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Dezelfde dag vroeg de voltallige gemeenteraad van Amsterdam een spoeddebat aan naar aanleiding van de liquidatie.

"De strijd tegen liquidaties en moordpartijen in de stad hebben een ontwrichtende en schokkende werking op Amsterdam en haar inwoners", schreven de raadsleden toen. "Met dit nieuwe dieptepunt is helaas weer een grens overgegaan waarvan niemand had verwacht dat het zou gebeuren. Dat roept vragen op."