Burgemeester Femke Halsema heeft donderdag tijdens een vergadering in de Amsterdamse gemeenteraad laten weten dat het onklaar gemaakt gasalarmpistool van haar partner filmmaker Robert Oey nooit in de ambtswoning had mogen liggen.

De Amsterdam fracties van Forum voor Democratie, de VVD en de Partij van de Ouderen hadden de burgemeester om opheldering over de mogelijke aanwezigheid van het onklaar gemaakte gasalarmpistool in de ambtswoning gevraagd.

In de raadsvergadering liet Halsema weten dat zij pas van het bestaan van het gasalarmpistool wist toen haar zoon erover vertelde na zijn aanhouding, op weg naar huis. In eerste instantie bracht de burgemeester dit nieuws zelf niet naar buiten omdat haar man nog niet door de politie gehoord was en zij "de rechtsgang niet wilde doorkruisen".

Voor de aanhouding van haar zoon zou het dertig jaar oude gasalarmpistool dat onklaar is gemaakt tien dagen in de ambtswoning hebben gelegen.

Oey verdacht van wapenbezit

Oey, de partner van Halsema, maakte eerder deze maand in een interview met NRC bekend dat het gasalarmpistool van hem was en dat hij het als rekwisiet voor filmopnames naar huis had meegenomen.

Volgens de burgemeester besloot haar partner dit nieuws zelf te bevestigen toen de krant liet weten hierover te willen publiceren. De filmmaker wilde met het interview zijn zoon "ontlasten". "Hij noch ik beschouwt dit interview als erg geslaagd", meldde Halsema.

Oey werd twee weken geleden door het OM officieel aangemerkt als verdachte van wapenbezit.

Halsema: 'Vandaag ik, morgen u'

"Misschien hebben sommigen van jullie leedvermaak gehad", zei Halsema donderdag in de raad. "Dat mag, we zijn allemaal mensen, maar laten we elkaar niet voor de gek houden. Vandaag ik, morgen u."

"U mag en moet mij elke dag scherp ondervragen, u mag me aanvallen, al mijn daden bekritiseren, maar als mijn of uw kinderen, onze geliefden, worden geraakt door het werk dat wij doen, dan worden we weerloos. We dragen samen grote verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze stad en dat kan alleen als ons privéleven blijft waar het hoort: thuis."

Zoon niet vervolgd voor verboden wapenbezit

Donderdag werd bekend dat de vijftienjarige zoon van Halsema en Oey niet vervolgd wordt voor verboden wapenbezit. Het Openbaar Ministerie (OM) stuurt de zaak door naar Halt.

De minderjarige jongen werd op 15 juli opgepakt nadat hij samen met een vriend een verlaten woonboot was binnengegaan. Toen agenten die op de overlast af waren gekomen de woonboot binnenkwamen, rende hij weg en liet hij het gasalarmpistool vallen.

Het OM in Amsterdam had de zaak aan het parket Haarlem overgedragen om belangenverstrengeling te voorkomen.