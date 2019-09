De twee agenten die in de nacht van woensdag op donderdag onwel zijn geworden op het politiebureau in het Brabantse Oosterhout, konden hun dienst korte tijd later weer vervolgen. Dat meldt een woordvoerder van de politie donderdag.

Rond 2.30 uur raakten twee agenten onwel door een nog onbekende oorzaak. Ze maakten melding van "stank", maar het is niet duidelijk waardoor deze is veroorzaakt.

Een ambulance kwam met spoed naar het bureau en korte tijd later arriveerde ook de brandweer. Deze heeft metingen verricht, maar zonder resultaat.

"Verder onderzoek donderdag van onze facilitaire dienst moet daar meer duidelijkheid over geven", aldus een woordvoerder van de politie. "Uiteraard willen we weten wat er is gebeurd. Vooral ook voor de collega's."

Met de agenten gaat het inmiddels weer goed. Zij konden vrij snel hun dienst weer vervolgen, aldus de woordvoerder. Het politiebureau, dat ligt aan de Europark in de Brabantse plaats, is donderdag gewoon open. "Wel zijn we extra waakzaam vandaag", aldus de politie.