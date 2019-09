Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de vijftienjarige zoon van Femke Halsema niet vervolgen voor verboden wapenbezit. Dat zegt Peter Plasman, de advocaat van de jongen, donderdag tegen het AD.

Een woordvoerder van het OM in Haarlem laat NU.nl desgevraagd weten dat de officier van justitie een "afdoeningsbeslissing" heeft genomen. Dit betekent dat het OM de zaak heeft gesloten. Het OM doet verder geen uitspraken over de zaak, omdat het een minderjarige betreft.

Volgens Plasman stuurt het OM de zaak door naar Halt, een instantie die zich ontfermt over jeugdcriminaliteit. Het OM in Amsterdam had de zaak overgedragen aan het parket Haarlem om belangenverstrengeling te voorkomen. Als burgemeester heeft Halsema regelmatig overleg met de top van het OM Amsterdam.

De jongen werd op 14 juli opgepakt, nadat hij met een leeftijdsgenoot een verlaten woonboot was ingegaan. De deur van het schip zou hebben opengestaan. Het tweetal spoot met een brandblusser en zorgde voor rumoer. Op het moment dat de politie kwam, rende Halsema's zoon weg en liet hij een nepwapen vallen.

Partner van Halsema verdacht van verboden wapenbezit

De partner van Halsema, filmmaker Robert Oey, zei eerder deze maand in een interview in NRC dat het wapen van hem was. Het zou gaan om een revolver die niet meer kan worden afgeschoten en gebruikt werd op filmsets. Het OM heeft Oey officieel aangemerkt als verdachte vanwege het bezitten van een wapen.

Het wapen lag tien dagen in de ambtswoning van Halsema voordat de zoon ermee werd opgepakt. Halsema wist niet dat het wapen in de woning lag, stelde Oey in het interview.