Woningcorporaties hebben overlast de afgelopen jaren op alle vlakken zien toenemen, blijkt uit de Corporatiemonitor Woonoverlast van brancheorganisatie Aedes. De vereniging wijt de toename met name aan huurders met psychische problemen.

Meer dan 80 procent van de corporaties ziet dat het aantal meldingen over overlast door verward gedrag stijgen. Geluidsoverlast en overlast door verwaarlozing van de woning komen het vaakst voor, blijkt uit de enquête. Ruim 90 procent van de corporaties ziet meldingen over deze twee vormen van overlast toenemen. Om hoeveel meer klachten het gaat dan voorheen, is niet onderzocht.

Aedes geeft in de monitor verschillende redenen waarom huurders met verward gedrag vaker voor woonoverlast zorgen. Zo zijn het aantal plekken in zorgcomplexen en ggz-instellingen sterk gedaald, waardoor mensen met psychische problemen nu vaker zelfstandig in de wijk wonen.

Volgens de monitor is goede zorg en begeleiding essentieel bij het voorkomen en aanpakken van woonoverlast. Dit ontbreekt nu vaak, aldus Aedes.

Ook pleit de branchevereniging voor betere samenwerking met lokale partners, wat nu vaak complex blijkt te zijn. 90 procent van de corporaties ziet het makkelijker kunnen uitwisselen van gegevens met andere partijen als oplossing. Zo zou er betere begeleiding gegeven kunnen worden.