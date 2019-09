De A27 tussen Gorinchem en Breda is donderdagochtend weer open, nadat de weg tijdelijk dicht was bij Werkendam na een ongeluk tussen een bus en een motorrijder. De motorrijder is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

Door het ongeval ontstonden files in beide richtingen. De politie deed onderzoek en gaf de weg daarna weer vrij.

Eerder op de ochtend gebeurde een ongeluk met vijf auto's op de A1 bij Barneveld. Vanaf Amersfoort kwam het verkeer daardoor over 11 kilometer vast te staan, meldde de ANWB. De oorspronkelijke vertraging bedroeg ruim anderhalf uur, maar rond 9.00 uur was daar nog een kleine twintig minuten van over.

Aan de andere kant van de snelweg ontstond na het ongeluk ook een file met meer dan een half uur vertraging. Een woordvoerder kon niet zeggen of dit om een zogenaamde 'kijkersfile' gaat.