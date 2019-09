Een aantal van de in totaal vijf deskundigen komen tot de conclusie dat er een lager recidiverisico is. Het risico op terugval zou in het beste geval laag tot matig zijn. Zij pleiten dan ook voor behandeling in een minder verregaand kader. Dan hebben we het dus bijvoorbeeld over een behandeling zonder dat tbs met dwangverpleging of tbs met voorwaarden wordt opgelegd.