Kort samenvattend zijn vandaag dus de feiten besproken waarvan B. verdacht wordt. Het gaat om het misbruiken van acht meisjes en het maken van kinderporno van in totaal 24 kinderen. Het jongste slachtoffer was drie of vier jaar oud ten tijde van het maken van het beeld. Daarbij is ook een meisje door hem verkracht.

B. heeft een bekennende verklaring afgelegd over de feiten. Zijn advocaat zal nog wel in verweer komen op wat details, maar daar weten we morgen pas meer over.

Deskundigen hebben vastgesteld dat de man een pedofiele stoornis heeft en daarnaast voyeuristisch is. B. fotografeerde bijvoorbeeld vriendinnen van zijn kinderen tijdens logeerpartijtjes als ze sliepen. De man heeft volgens de deskundigen slecht inzicht in zijn problemen. Hij zei donderdag dat hij zeker de laatste periode enorm zat met zijn daden, maar dat hij niet wist hoe hij moest stoppen.