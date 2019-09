Anthony B. uit het Gelderse Alem heeft bekend meerdere jonge meisjes te hebben misbruikt en van nog een grotere groep meisjes stiekem pornografisch materiaal te hebben vervaardigd. Het gaat in totaal om 24 slachtoffers, is gebleken bij de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de man bij de rechtbank in Zutphen.

De feiten hebben meerdere jaren plaatsgevonden. B. heeft bekend dat hij onder meer toesloeg bij slaapfeestjes van zijn kinderen.

Zo ging hij 's nachts de slaapkamer binnen en schoof hij kleding opzij van de meisjes die vanwege privacyredenen worden aangeduid met nummers. Vervolgens maakte hij foto's. Een van de slachtoffers is ook verkracht door B. Ook zijn er nog meer feiten ten laste gelegd die hier vanwege de gruwelijkheid niet worden genoemd.

Op enkele harde schijven van de man zijn 34.000 bestanden gevonden. Zo waren er pornografisch bewerkte foto's van vriendinnen van zijn kinderen. Hij heeft ook stiekem foto's gemaakt als een opblaasbadje was opgezet en de kinderen in badkleding in de achtertuin rondliepen.

Meisje werd 's nachts wakker

B. liep tegen de lamp toen een van de meisjes die hij 's nachts fotografeerde wakker werd en haar ouders inlichtte. Hij zei donderdag dat dit bijna een opluchting was, omdat hij zich zo schaamde maar niet wist hoe hij moest stoppen.

De man heeft zich wel, voor hij werd opgepakt, ontdaan van harde schijven. De rechtbank vraagt zich daarom af of daar nog meer kinderporno op te vinden was, maar B. ontkent dit.

De in totaal vijf deskundigen hebben wisselende adviezen over de behandeling die hij zou moeten volgen. Sommigen vinden een stok achter de deur nodig, anderen zien dat B. al veel vooruitgang heeft geboekt bij behandeling tot dusver. Het is uiteindelijk aan de rechtbank om te beslissen over bijvoorbeeld tbs met voorwaarden of een ander soort behandeling.

Dorp was in shock bij ontdekken zedenzaak

B. woonde al twintig jaar in het dorp en was actief in het verenigingsleven, zoals bij een activiteitenclub voor basisschoolleerlingen. De schok in het dorp met slechts zevenhonderd inwoners was dan ook groot toen de zaak aan het licht kwam.

Veel slachtoffers zijn aanwezig bij de zittingen. Donderdagmiddag zullen zij, en ook hun ouders, aan het woord komen. Dit gebeurt achter gesloten deuren, zonder pers of publiek erbij. Op vrijdag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie (OM), het pleidooi van de advocaat en het laatste woord van B.