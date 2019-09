Tenminste twee politieagenten zouden in de nacht van woensdag op donderdag onwel zijn geworden in het politiebureau in Oosterhout. De brandweer heeft metingen uitgevoerd, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Een woordvoerder van de politie weigert op de zaak in te gaan en zegt dat er in dit soort situaties nooit tegenover media gereageerd wordt.

Uit een overzicht van 112-meldingen valt af te lezen dat tegen 2.30 uur een ambulance met spoed naar het complex aan het Europark toe reed. Even later is ook de brandweer ter plaatse gekomen, aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

Er zou een melding zijn binnengekomen van "stank", aldus de woordvoerder.

In het gebouw zijn diverse metingen uitgevoerd maar vooralsnog zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden. Volgens de veiligheidsregio wordt er donderdag opnieuw een meting uitgevoerd door de technische dienst van de politie zelf, die het gehele gebouw onder de loep neemt.

Het politiebureau moest in 2015 ook al eens ontruimd worden omdat een aantal politiemedewerkers onwel was geworden. Ook toen verrichte de brandweer metingen, maar zover bekend werden ook toen geen gevaarlijke stoffen gevonden.

Het politiebureau in Oosterhout heeft geen cellencomplex. Er hoeven daarom geen gedetineerden te worden geëvacueerd.