Drie personen zijn woensdagavond lichtgewond geraakt bij een steekpartij op de Grote Markt in het centrum van Groningen. De politie meldt dat de verdachte is opgepakt en dat er een steekwapen in beslag is genomen.

Over de toestand van de slachtoffers is verder geen informatie naar buiten gebracht. Voor hen zijn meerdere ambulances opgeroepen. Ook de politie was massaal ter plaatse.

Wat er precies op de Grote Markt is gebeurd, is nog niet duidelijk. Een politiewoordvoerder laat donderdag aan NU.nl weten dat de verdachte geen bekende is van de slachtoffers. "Het lijkt erop dat het om willekeurige slachtoffers gaat", aldus de woordvoerder.

Over de identiteit van de slachtoffers kon de woordvoerder nog niks zeggen. Ook wordt de toedracht van het steekincident nog onderzocht. De politie komt donderdag met meer informatie betreffende de steekpartij.