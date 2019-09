Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, geëist tegen de 27-jarige vrouw die het lichaam van haar overleden baby in juni 2016 heeft achtergelaten bij de Sloterplas in Amsterdam.

Ook moet de vrouw volgens het OM een meldplicht krijgen bij de reclassering en een verplichte behandeling bij zorginstelling De Waag.

Volgens de officier van justitie heeft de moeder van de pasgeboren jongen zijn lichaam in een sporttas gestopt en in de Sloterplas gegooid om te verhullen dat de baby was overleden en waaraan hij was overleden.

Het OM gelooft niet dat zij de tas naast een fietspad en vlak bij een boom heeft neergelegd zodat het lichaam snel gevonden zou worden. Dit is wat de moeder zelf heeft verklaard.

Justitie denkt dat vrouw tas in het water heeft gegooid

Het scenario dat zij de tas in het water heeft gegooid, is volgens de officier aannemelijker. De binnenkant van de tas was nat en uit onderzoek blijkt dat een doek in de tas in aanraking is geweest met oppervlaktewater.

Het OM denkt dat iemand anders de tas heeft gevonden, in de tas heeft gekeken en deze toen in de bosjes heeft achtergelaten. Daar is het kind op 8 juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet.

Het kind is vermoedelijk rond 1 april 2016 geboren. De moeder zegt het zich niet meer te kunnen herinneren.

Moeder staat niet terecht voor ombrengen kind

De moeder staat niet terecht voor het ombrengen van de jongen, omdat niet kon worden vastgesteld of het kind in de baarmoeder, tijdens de bevalling of erna is overleden.

Zelf zegt de vrouw dat haar kind dood is geboren. De navelstreng zat om zijn nek en ze hoorde geen hartslag.

Volgens de advocaat van de vrouw Geertjan van Oosten, klopt het verhaal van de vrouw wel degelijk en wilde zij het lichaam van kind niet verhullen. Daarom is er geen sprake van een strafbaar feit.

Dat de tas nat was, kan ook door regenwater komen. En als het wel door het water van de Sloterplas komt, dan heeft zijn cliënt dat volgens Van Oosten niet gedaan.

Volgens de advocaat ontbreekt simpelweg het bewijs voor het verbergen van het lichaam.

Identiteit van moeder pas in juni 2018 vastgesteld

De identiteit van de moeder werd pas in juni 2018 achterhaald na verhoor van de vader die in beeld kwam na een DNA-verwantschapsonderzoek.

Ze zegt haar zwangerschap altijd te hebben verzwegen uit angst voor de reactie van haar familie. De vader zou hebben laten weten niets met het kind te maken te willen hebben.

De vrouw is vanwege eventuele wraak doodsbang dat haar identiteit bekend wordt en daarom is besloten haar naam niet te noemen in dit artikel.

De uitspraak in deze zaak volgt op 9 oktober.