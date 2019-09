De 46-jarige Anthony B. uit het Gelderse dorp Alem staat donderdag en vrijdag voor de rechter op verdenking van het misbruiken van kinderen en het maken van kinderporno. Meer dan twintig kinderen zijn slachtoffer geworden. Dit weten we over de zaak.

Het Gelderse dorp Alem telt slechts zevenhonderd inwoners. De schok in de kleine gemeenschap was dan ook groot toen bleek dat 'een van hen' verdacht wordt van het misbruiken van een aantal meisjes en ook kinderporno gemaakt zou hebben met een nog grotere groep slachtoffers.

Justitie denkt dat het misbruik jarenlang ongestraft kon plaatsvinden. Sinds vorig jaar, toen volgens De Gelderlander een meisje aan de bel trok na een logeerpartij bij de dochter van de verdachte, zit B. vast.

Voor ouders is na de aanhouding van de man een besloten bijeenkomst in het dorp geweest, waar ook het Openbaar Ministerie (OM) bij aanwezig is geweest. De gemeente Maasdriel, waar Alem onder valt, noemde het toen in een eerste reactie "een heel ernstige zaak".

Man was actief in verenigingsleven

Bij B., een getrouwde vader, zou twaalfhonderd uur aan beeldmateriaal met kinderporno zijn aangetroffen.

Omroep Gelderland schrijft dat hij al twintig jaar in het dorp woont en zich in het verenigingsleven begaf. Zo was hij actief bij een activiteitenclub voor basisschoolkinderen en bij een hockeyclub.

Twee dagen lang inhoudelijke behandeling

De zaak tegen B. zal twee dagen - donderdag en vrijdag - inhoudelijk behandeld worden. Op de eerste dag worden de feiten besproken, wat betekent dat in detail wordt besproken waar de man voor wordt vervolgd .

Ook worden de persoonlijke omstandigheden van de man bekeken. Hij heeft een persoonlijkheidsonderzoek dat meer inzicht in zijn psyche moet geven ondergaan.

Die middag zullen sommige slachtoffers en hun ouders achter gesloten deuren hun verklaringen voorlezen. Hier is geen pers of publiek bij aanwezig.

Strafeis van OM volgt op de laatste dag

Op dag twee zullen de slachtoffers hun vorderingen kenbaar maken, ook achter gesloten deuren. Hierna volgt het requisitoir met dus ook de strafeis van het OM. Deze zittingsdag zal afgesloten worden met de pleidooi van de advocaat van B., de reactie van het OM hierop en het laatste woord van de verdachte zelf.

De rechtbank zal naar verwachting op donderdag 7 november uitspraak doen.

De rechtbank zal naar verwachting op donderdag 7 november uitspraak doen.