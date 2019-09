Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wist in 2011 al van de tekortkomingen van de stint, het voertuig waarmee vorig jaar een fataal ongeval plaatsvond. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft documenten waaruit bleek dat ze hiervan op de hoogte was echter niet aan de Tweede Kamer gegeven, meldt RTL Nieuws woensdag.

Volgens het onderzoek van RTL Nieuws is een verkeerde berekening - op basis van concepteisen - gebruikt.

De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en het ministerie kwamen hier later achter en stelden de eisen daarop bij, maar hebben volgens de reconstructie het toelaten van de stint op de weg niet tegengehouden. De stint is ook niet opnieuw gekeurd na het aanpassen van de eisen.

Uit onderzoek van RTL Nieuws is gebleken dat Van Nieuwenhuizen het document met daarin de verkeerde eisen in het bezit had, maar deze niet met de Tweede Kamer heeft gedeeld. En dat terwijl politici hadden laten weten dat zij alle documenten overhandigd wilden krijgen.

Het ministerie laat aan NU.nl weten dat "de manier waarop deze eisen gekeurd moesten worden, niet eenduidig was". Verder wordt verwezen naar het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, dat over een paar maanden wordt verwacht. "De resultaten daarvan wachten we af."

Fataal ongeluk met kinderen in Oss

Vorig jaar vond in Oss een fataal ongeluk met een stint plaats. Vier kinderen kwamen daarbij om het leven; de begeleider en een vijfde kind raakten zwaargewond.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw niets te verwijten viel: ze probeerde uit alle macht te voorkomen dat het voertuig het treinspoor op zou rijden.