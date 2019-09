De moeder van de overleden baby die in 2016 in een sporttas bij de Sloterplas in Amsterdam werd aangetroffen, verklaart woensdag dat ze hoopte dat haar kind snel gevonden zou worden. Zelf had ze haar zwangerschap al die tijd verborgen gehouden.

De inmiddels 27-jarige vrouw wordt verdacht van het wegmaken van het lichaam van haar baby door het achter te laten in of in de nabijheid van de Sloterplas in Amsterdam.

De vrouw zegt de sporttas niet hebben verstopt, maar juist naast het fietspad te hebben gelegd zodat voorbijgangers de tas zouden opmerken. Ze hoopte dat haar zoon een begrafenis zou krijgen.

Wanneer de vrouw precies is bevallen, is onduidelijk. Zelf zegt ze het niet meer te weten. Vermoedelijk is de jongen in april of mei geboren.

De tas werd echter pas op 8 juni 2016 gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Dit was op een andere plek dan de moeder had aangewezen.

Vrouw had zwangerschap al die tijd verborgen gehouden

De vrouw werd door de rechtbank op zitting verhoord, maar dat verliep zeer moeizaam. Ze sloeg meerdere malen dicht en was erg emotioneel.

Ze vertelde dat haar zwangerschap al die tijd uit angst verborgen te hebben gehouden voor haar omgeving. Ze hoopte dat haar familie het kind na de geboorte zou accepteren. De vader van het kind had volgens haar al laten weten niks met de baby te maken te willen hebben.

De vrouw woonde samen met haar moeder en broer en had geen idee wanneer ze zou gaan bevallen. Ze verklaarde dat de jongen niet meer leefde toen hij werd geboren.

De navelstreng zat om zijn nek en toen ze haar hoofd op de borst van de baby legde, hoorde ze geen hartslag. Uiteindelijk heeft ze hem aangekleed en in een sporttas gestopt.

Ze liep van haar woning naar de Sloterplas op zo'n 20 tot zo'n 30 minuten lopen en daar heeft ze de tas neergelegd.

Uit angst voor de reactie van haar moeder en vooral wat het bij haar zou teweegbrengen, bleef de vrouw zwijgen.

Tijd van overlijden baby kan niet worden vastgesteld

De moeder staat niet terecht voor het ombrengen van de jongen. Er kon niet worden vastgesteld of het kind in de baarmoeder, tijdens of na de geboorte is overleden.

De identiteit van de moeder werd pas in juni 2018 achterhaald na verhoor van de vader die in beeld kwam na een DNA-verwantschapsonderzoek.

De vrouw is vanwege eventuele wraak doodsbang dat haar identiteit bekend wordt en daarom is besloten haar naam niet te noemen in dit artikel. Geertjan van Oosten, de advocaat van de vrouw, mocht achter gesloten deuren vertellen hoe concreet deze dreiging is en van wie die afkomstig is.