De werkzaamheden rond het racecircuit van Zandvoort lopen vertraging op, vertelt Jan Lammers, sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix in gesprek met NU.nl. De vertraging is veroorzaakt door een combinatie van factoren, waarvan het stikstofprobleem er een is.

"We hadden niet verwacht dat we aan een stuk door aan het werk zouden kunnen gaan, nadat duidelijk was dat volgend jaar de Grand Prix op het circuit van Zandvoort komt", vertelt Lammers, die de situatie "nog niet zorgwekkend" noemt.

"Kijk naar wat er in de bouwwereld gebeurt. Daar is het ook niet zo dat alles windje mee en heuvelaf gaat. Het is iets waar we ons op hebben voorbereid", aldus Lammers. Hij kan niet zeggen met hoeveel vertraging rekening is gehouden en wanneer de situatie dus problematisch wordt.

Begin deze maand zei Lammers wel dat het de bedoeling was dat de bouwwerkzaamheden in november zouden beginnen en in maart zouden zijn afgerond. Op dat moment verliep alles nog volgens plan. Het is niet duidelijk wanneer de bouwwerkzaamheden nu moeten beginnen.

Stikstofuitstoot moet direct worden gecompenseerd

Door een uitspraak van de Raad van State mag het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer gebruikt worden om bouwvergunningen toe te kennen. Het PAS stond toe dat de stikstofuitstoot van bouwactiviteiten, zoals op en rond het racecircuit in Zandvoort, later kon worden gecompenseerd. Daar zette de Raad van State in mei een streep doorheen. Stikstofuitstoot moet direct gecompenseerd worden.

Woensdagmiddag komt een commissie, onder leiding van oud-minister Johan Remkes, met een advies aan het kabinet hoe de uitstoot van stikstof kan worden teruggedrongen, waardoor er weer vergunningen voor bouwwerkzaamheden kunnen worden verleend. Het kabinet moet vervolgens een besluit over dat advies nemen.

'Bij duidelijkheid gaan we ononderbroken aan de gang'

"Zodra er duidelijkheid is, kunnen we ononderbroken aan de gang", aldus Lammers. "Dan kan het heel snel gaan. Op de A2 zijn ze bijvoorbeeld ook in staat om in één nacht 10 kilometer te asfalteren. Laten we hopen dat het advies meer duidelijkheid geeft."

Op en rond het circuit van Zandvoort moeten onder meer een extra tribune, geluidswallen en een toegangsweg worden gebouwd en aangelegd.

De provincie Noord-Holland maakte dinsdag duidelijk dat een voor de werkzaamheden noodzakelijke natuurvergunning nog niet is aangevraagd. Volgens Lammers kan een deel van de werkzaamheden onder de bestaande vergunning worden verricht.

"En als niet alle vergunningen worden afgegeven kan dat hooguit inhouden dat we het niet zo comfortabel, veilig en duurzaam kunnen regelen als dat we zouden willen", aldus de sportief directeur van de eerste Nederlandse Grand Prix in 35 jaar.

Afspraken met FOM gemaakt als race niet doorgaat

Lammers zegt "op persoonlijke titel" dat hij geen rekening houdt met het niet doorgaan van de Grand Prix in Zandvoort. "Er zijn een aantal discussiepunten, maar ik heb er vertrouwen in dat die worden opgelost."

Het Formula One Management (FOM) heeft met de organisatie van de Grand Prix in Zandvoort harde afspraken gemaakt voor als de race toch niet door kan gaan. "Ja, natuurlijk. Waar zou een contract anders voor zijn?", aldus Lammers.

"In dat contract staan rechten en plichten. Als je je daar niet aan houdt heb je een probleem, dan moet er geld betaald worden", legt hij uit. Hoe hoog dat boetebedrag precies is, kan Lammers niet zeggen.

De Nederlandse Grand Prix wordt op 3 mei 2020 gehouden. Milieuorganisaties hebben al aangekondigd er alles aan te gaan doen om het race-evenement te dwarsbomen.