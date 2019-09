Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenkingen tegen Ridouan Taghi dinsdag uitgebreid met een poging tot moord in Rotterdam in 2016 en de opdracht voor het met een bazooka beschieten van een spyshop in Nieuwegein of het naar binnen werpen van handgranaten.

Zoals op de vorige zitting al werd aangekondigd, is nu ook de moord op Ronald Bakker in september 2015 in Huizen en de poging tot moord op en de uiteindelijke liquidatie van Martin Kok in 2016 toegevoegd aan de tenlastelegging van Taghi.

Saïd R. wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij het voornemen Kok te vermoorden en diens liquidatie op 8 december 2016 in Laren. De misdaadblogger ontsnapte in juli 2016 aan de dood toen een passant het explosief onder de auto van Kok opmerkte.

De nieuwe verdenkingen werden dinsdag achter gesloten deuren besproken nadat de rechtbank vrijdag had besloten dat er geen pers en publiek welkom was. Het advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten diende nog een verzoek in om de media alsnog toe te laten, maar dat werd afgewezen.

Dat de inleidende zitting achter gesloten deuren werd gehouden, had alles te maken met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond.