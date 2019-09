Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenkingen tegen Ridouan Taghi dinsdag uitgebreid met een poging tot moord in Rotterdam in 2016 en de opdracht voor het met een bazooka beschieten van een spyshop in Nieuwegein of het naar binnen werpen van handgranaten.

Zoals op de vorige zitting al werd aangekondigd, zijn nu ook de moord op Ronald Bakker in 2015 en de poging tot moord op en de uiteindelijke liquidatie van Martin Kok in 2016 toegevoegd aan de tenlastelegging.

Saïd R. wordt eveneens verdacht van betrokkenheid bij het voornemen Kok te vermoorden en diens liquidatie op 8 december 2016 in Laren. De misdaadblogger ontsnapte in juli 2016 aan de dood toen een passant het explosief onder de auto van Kok opmerkte.

Bakker was een medewerker van de spyshop die doelwit was. Beide incidenten zouden te maken hebben met een wraakactie, omdat werd vermoed dat Bakker informatie aan de politie had verstrekt.

Beslotenheid had alles te maken met moord op advocaat

De nieuwe verdenkingen werden dinsdag achter gesloten deuren besproken. De rechtbank had afgelopen vrijdag besloten dat de pers en het publiek niet welkom zijn. Het advocatenkantoor Ficq & Partners Advocaten diende nog een verzoek in om de media alsnog toe te laten, maar dat werd afgewezen.

Dat de inleidende zitting achter gesloten deuren werd gehouden, had alles te maken met de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, die kroongetuige Nabil B. bijstond.

Wiersum werd op woensdag 18 september voor zijn woning in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten.

B. was dinsdag niet bij de zitting aanwezig. Hij beschikt ook nog niet over een nieuwe advocaat.

OM wist al jaren dat kroongetuige telefoon op cel had

Tijdens de vorige zitting in juli vertelde B. dat hij in oktober 2017 in zijn cel beschikking kreeg over een versleutelde Blackberry. Dit toestel zou aan hem zijn verstrekt door Mohammed R., de broer van Saïd R. en tevens verdachte. Hiermee stond de kroongetuige in contact met onder anderen Taghi.

De officier van justitie zei tijdens die zitting daar pas net van op de hoogte te zijn gesteld, maar eerder op dinsdag meldde Het Parool dat het OM al in november 2017 wist dat B. een telefoon in zijn cel had. Ook zou justitie hebben geweten dat B. contact onderhield met Saïd R., Mohammed R. en Taghi.

Nico Meijering, de advocaat van Mohammed R., bevestigt het verhaal van Het Parool en laat aan NU.nl weten dat "het laatste woord hierover nog niet is gezegd".

Beveiliging opgevangen door politiemensen

Het proces tegen de voortvluchtige Taghi en de medeverdachten werd dinsdag voortgezet onder zware beveiliging.

De politie bevestigt berichtgeving van de NOS waaruit bleek dat tientallen mensen rondom de zaak worden beveiligd.

Korpschef Erik Akerboom laat weten dat deze maatregelen capaciteit van onder anderen politiemensen in de basisteams vergen. "De operationele sterkte komt daardoor extra onder druk te staan", aldus de politie.

"Ik realiseer me dat we, niet voor het eerst, een groot beroep doen op collega's", vult Akerboom aan. "Maar het is wel een klemmend beroep: de rechtsstaat staat onder druk."

De eerstvolgende inleidende zittingen in het proces tegen Taghi, dat de naam Marengo draagt, worden op 12 en 13 december gehouden.