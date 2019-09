Racecircuit Zandvoort heeft nog geen natuurvergunning aangevraagd voor de werkzaamheden die voorafgaand aan de Grand Prix van 2020 verricht moeten worden, blijkt dinsdag uit een brief die de provincie Noord-Holland naar de rechtbank Noord-Holland heeft gestuurd en in handen is van NU.nl.

De provincie verstuurde de brief naar aanleiding van het bericht dat milieuorganisaties naar de rechter stappen om bezwaar te maken tegen de geplande werkzaamheden.

Op en rondom het circuit moeten nieuwe tribunes, een geluidswal en nieuwe wegen worden gebouwd en aangelegd. De daarvoor noodzakelijke natuurvergunning is volgens de provincie nog niet aangevraagd.

Volgens een woordvoerder van de provincie kunnen de werkzaamheden niet beginnen voordat de vergunning is verleend.

Rugstreeppadden gevangen en verplaatst

De provincie verleende eerder een ontheffing voor het plaatsen van een paddenscherm. Dat scherm moet voorkomen dat zeldzame padden richting het racecircuit trekken. Aangetroffen zeldzame rugstreeppadden en zandhagedissen worden gevangen en elders teruggeplaatst. Volgens de provincie duurt dat nog "enkele dagen".

Sportief directeur Jan Lammers van de GP van Nederland liet eerder deze maand weten dat de werkzaamheden volgens de planning in november beginnen en in februari afgerond zullen zijn. Het is onduidelijk of dit nog steeds de planning is.

De Grand Prix in Zandvoort moet op 3 mei 2020 worden verreden. Het is dan voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland wordt gehouden.

Een jonge rugstreeppad. (Foto: NU.nl/Job van der Plicht)