De politie heeft een tekening laten maken van hoe de onbekende vrouw in Westdorpe er mogelijk heeft uitgezien voor haar dood. De zogeheten ante-mortemtekening zal dinsdagavond in Opsporing Verzocht getoond worden, maakt de politie bekend.

De tekenaar heeft op basis van de gezichtsbouw en -structuur de schets gemaakt.

Het onderzoeksteam van de politie hoopt dat familieleden of bekenden van de doodgeschoten vrouw haar herkennen. De politie heeft al meer dan vierhonderd tips binnengekregen, maar dit leverde geen identiteit op van de vrouw.

Het lichaam van de vrouw is op 22 juni aangetroffen in een weiland in het Zeeuwse Westdorpe vlak bij de Belgische grens. Het onderzoeksteam heeft daarom veel vermissingszaken in Nederland en België al onderzocht en er zijn DNA, vingerafdrukken en gebitsgegevens vergeleken.

Het slachtoffer is volgens de politie elders doodgeschoten en vervolgens in het weiland gedumpt. Ze was toen ze gevonden werd slechts enkele dagen overleden. De vrouw droeg geen kleding. Wel werd een vuilniszak met Franse tekst gevonden nabij haar.

Vorige maand heeft de vrouw een anoniem graf in Terneuzen gekregen. De politie heeft ook een foto van haar gezicht gedeeld (waarschuwing: deze foto kan als schokkend worden ervaren).