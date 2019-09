De inwoners van Sint-Eustatius mogen volgend jaar oktober weer naar de stembus om een nieuwe eilandraad te kiezen. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) zei dat tijdens een ontmoeting met eilandbewoners over de stand van zaken over het herstel van de bestuurlijke orde op het eiland.

Sint-Eustatius werd in 2017 zwaar getroffen door orkanen. In februari schoof de regering in Den Haag het eilandsbestuur opzij omdat het zijn taken verwaarloosde. Er was sprake van machtsmisbruik, wanbeleid en discriminatie en het nastreven van persoonlijke macht ten koste van de inwoners van Sint-Eustatius.

Volgens Knops is sindsdien veel werk verzet en boekt het eiland nu de eerste resultaten. "Gelet op die verbeteringen en het feit dat ik het belangrijk vind dat Statianen hun eigen vertegenwoordiging kunnen kiezen ben ik voornemens om op 21 oktober 2020 verkiezingen voor de eilandraad te organiseren", meldt de staatssecretaris.

Sint-Eustatius is sinds 2010 een bijzondere gemeente van Nederland. Knops zette de regering van het Caribische eiland twee jaar geleden opzij om de langlopende problemen aan te pakken. Onder meer het ambtelijk apparaat werd op de schop genomen en de financiën werden op orde gebracht.

Eerdere verkiezingen uitgesteld

Vorig jaar stelde Knops de verkiezingen op het Caribische eiland nog uit, omdat de misstanden in het eilandbestuur volgens hem destijds nog niet waren opgelost.

Hoewel er het afgelopen jaar veel is veranderd, zijn de achterstanden op bepaalde terreinen nog steeds groot volgens Knops. Hij zegt dat er meer tijd nodig is om daar structureel verandering in te brengen. "Zo ontstaat een stevig fundament waarop een nieuw eilandsbestuur kan voortbouwen", aldus de bewindsman.