De politie in Brabant heeft een zestienjarige jongen uit Nieuwegein aangehouden. Hij wordt ervan verdacht drie leeftijdgenoten die in een jeugdzorginstelling in Boxtel verblijven xtc-pillen te hebben gegeven. Zij belandden zondagavond in het ziekenhuis.

De verdachte zelf belandde door het gebruik van de pillen overigens ook in het ziekenhuis, net als een vriend van hem. De twee jongens bezochten het drietal dat in de zorginstelling verblijft.

De vijf jongens zijn maandag weer uit het ziekenhuis ontslagen. Het gaat om een open jeugdzorginstelling waar tussen de tweehonderd en driehonderd jongeren verblijven. Het gaat om tieners met gedragsproblemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

De zorginstelling liet eerder weten dat er slechts sporadisch drugscontroles plaatsvinden.

De tieners in de instelling worden soms gefouilleerd en soms vinden er controles met drugshonden plaats. "Maar er is geen permanent toezicht. Er doen zich soms problemen met drugsgebruik voor, maar dat is niet anders of vaker dan op scholen of in gewone gezinnen", stelde een woordvoerder.