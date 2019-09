Mobilisation for the Environment sluit zich aan bij andere milieuorganisaties die naar de rechter stappen om een vergunning van de provincie Noord-Holland voor de Formule 1 in Zandvoort aan te vechten. Zij willen voorkomen dat het duingebied rond de badplaats wordt aangetast door de werkzaamheden voor de Grand Prix die in mei 2020 moet plaatsvinden.

Dat heeft een woordvoerder van Mobilisation for the Environment naar aanleiding van berichtgeving in het AD bevestigd in gesprek met NU.nl.

Gedeputeerde Staten heeft aan het circuit een ontheffing verleend om schermen te plaatsen. Die moeten voorkomen dat beschermde paddensoorten richting het circuit trekken.

Rondom het circuit moeten nieuwe tribunes, een geluidswal en nieuwe wegen worden gebouwd en aangelegd. Dit zal stukken natuur ernstig aantasten en bijzondere dieren uit hun habitat verdrijven, stellen de klagers. De organisaties menen bovendien dat de voorbereidingen op de Formule 1-race tot veel extra stikstofuitstoot zullen leiden.

Raad van State deed verregaande uitspraak over stikstofuitstoot

De Raad van State oordeelde afgelopen voorjaar dat de aanpak van stikstof vanuit de overheid niet deugt. Er mogen geen maatregelen worden genomen die pas in de toekomst kunnen leiden tot minder stikstofuitstoot om méér uitstoot op dit moment te compenseren.

Diverse milieuorganisaties, waaronder de Stichting Duinbehoud, Rust bij de Kust en Milieudefensie, hebben protest aangetekend tegen de verlening van de provinciale vergunning. Maar de bezwaarprocedure kan zeker een half jaar duren; tegen die tijd zullen de werkzaamheden in Zandvoort al vergevorderd zijn.

Zij willen dat de rechter zich uitspreekt over het stilleggen van alle werkzaamheden zolang het bezwaar niet behandeld is. Volgens een woordvoerder van Mobilisation for the Environment zou de zaak begin oktober voor de rechtbank in Haarlem moeten dienen.

Begroting van gemeente Zandvoort nog niet op orde

Eerder deze week werd duidelijk dat de begroting die de gemeente Zandvoort heeft opgesteld om volgend jaar de Grand Prix van Nederland te ontvangen "onder spanning staat". Het budget dat Zandvoort heeft vrijgemaakt voor de Grand Prix bedraagt 4 miljoen euro, maar de gemeente moet zaken financieren waar ze vooraf geen rekening mee heeft gehouden.

Zo moet het spoor naar Zandvoort worden aangepast, om meer treinen per uur te kunnen laten rijden. De gemeente Zandvoort heeft er geen rekening mee gehouden dat ze daar een financiële bijdrage aan moet leveren.

Daarnaast besloot de gemeenteraad dat een lobbyist moest worden aangesteld, maar de kosten die daarbij komen kijken zijn nog niet opgenomen in de 4 miljoen euro die de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Hoeveel geld Zandvoort in totaal tekortkomt, is nog niet duidelijk. "Een actueel financieel" beeld is in oktober beschikbaar.

Kabinet 'doet er alles aan' om F1 door te laten gaan

In het concept van de najaarsnota staat verder dat de gemeente veel ambtenaren kwijt is door de "hoge voorbereidingstijd, de hoge werkdruk en de vele media-aandacht en verzoeken" rondom het race-evenement.

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt op 3 mei 2020 gereden. Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland wordt gehouden. Minister Bruno Bruins (Sport) zei dit weekend dat het kabinet er "alles aan zal doen" om de race door te laten gaan. Ook de problematiek rond de uitstoot van stikstof noemde Bruins geen bezwaar.

Correctie, 24-9: In eerste instantie berichtte NU.nl dat Gedeputeerde Staten een ontheffing heeft verleend om nieuwe tribunes, een geluidswal en nieuwe wegen richting het circuit te bouwen. Dat klopte niet. Gedeputeerde Staten heeft alleen een ontheffing verleend om paddenschermen te plaatsen. Het bericht is aangepast.