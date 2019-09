Het proces tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi en medeverdachten van liquidaties wordt dinsdag voortgezet onder zware beveiliging. Rondom de zittingszaal bij Schiphol zijn vele zwaarbewapende marechaussees te zien.

Op foto's is te zien hoe er ook politiehonden in het gebied rondlopen. Voor het gebied geldt een noodverordening.

Pers en publiek worden geweerd bij de zaak vanwege de liquidatie van strafrechtadvocaat Derk Wiersum vorige week. Voor journalisten is bij het Justitieel Complex Schiphol een persvak ingericht op afstand van de zittingszaal.

De NOS meldde dinsdagochtend op basis van bronnen dat tientallen personen rondom de zaak-Taghi sinds de liquidatie beveiligd worden. Het zou gaan om twintig tot dertig betrokkenen, voornamelijk rechters en officieren van justitie.

Het persvak buiten de zittingszaal. (Foto: Pro Shots)

Mensen krijgen hele dag persoonsbeveiliging

De ingrijpendste maatregel is dat mensen 24 uur per dag persoonsbeveiliging krijgen van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). De speciale dienst is bijvoorbeeld ook verantwoordelijk voor de bescherming van leden van het Koninklijk Huis en PVV-leider Geert Wilders.

Bij andere betrokkenen worden camera's in de omgeving geplaatst of gaan agenten in de straat surveilleren. Het is niet duidelijk hoelang de veiligheidsmaatregelen van kracht blijven.

Na de liquidatie maakte minister Ferd Grapperhaus al bekend dat de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) een team gaat leiden dat zich gaat richten op de beveiliging van onder anderen advocaten. De NCTV wil tegenover de NOS niet reageren op de maatregelen.

Advocaat van kroongetuige geliquideerd nabij eigen huis

Wiersum werd woensdagochtend geliquideerd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De 44-jarige advocaat, die kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Taghi bijstond, werd even na 7.30 uur 's ochtends beschoten door een jonge man.

De echtgenoot en vader woonde in Buitenveldert en is vlak bij zijn woning onder vuur genomen. Ondanks de massale inzet van hulpdiensten overleed hij ter plekke. De schutter is nog altijd niet gepakt.

B. heeft al meerdere belastende verklaringen afgelegd over de voortvluchtige Taghi. Eerder werd zijn broer, waarschijnlijk als vergeldingsactie, al doodgeschoten in zijn kantoor in Amsterdam.