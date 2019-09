Vijf personen hebben onlangs officieel het Nederlanderschap teruggekregen en zijn ook geen ongewenste personen meer. Dat besluit is maandag gepubliceerd in de Staatscourant. Volgens RTL Nieuws en NOS gaat het om jihadisten.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid kon dinsdagochtend nog niet aan NU.nl bevestigen of het hier gaat om jihadisten en waarom deze personen hun Nederlandse nationaliteit weer hebben teruggekregen.

Eén van de personen die genoemd worden in de Staatscourant is Driss D. uit Den Haag. D. kreeg in 2016 nog zes jaar cel opgelegd, ondanks dat er geruchten waren dat hij in 2015 zou zijn omgekomen bij een Amerikaans bombardement in de Syrische grensstad Kobani.

De jihadisten hadden zich aangesloten bij verboden groeperingen in Syrië en Irak, schrijft de NOS.

De Raad van State besloot in april dat twee mannen onterecht hun Nederlanderschap verloren nadat zij zich hadden aangesloten bij strijdgroepen in Irak en Syrië. Op het moment dat ze actief waren bij deze groepen, waren deze organisaties namelijk nog niet verboden verklaard.

Intrekken nationaliteit kan vaak niet door gebrek informatie

Het intrekken van het Nederlanderschap van jihadisten kan vaak niet, bleek in juli uit een brief van minister Ferd Grapperhaus en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Dit komt veelal door een gebrek aan feitelijke informatie.

Naar schatting komen honderd uitgereisde personen in aanmerking voor het intrekken van het Nederlanderschap, omdat zij een dubbele nationaliteit hebben. Iemand zonder dubbele nationaliteit kan niet het Nederlanderschap verliezen, omdat diegene dan stateloos wordt.

Een week geleden liet de bestuursrechter in Den Haag de intrekking van het Nederlanderschap van een veroordeelde Syriëganger nog in stand. Deze in 1994 in Amsterdam geboren man mag tien jaar lang niet in Nederland komen. Hij had naast de Nederlandse de Marokkaanse nationaliteit.

Verliezen nationaliteit kan niet alleen door deelname strijdgroep

De overheid kan niet alleen de Nederlandse identiteit afnemen wanneer iemand deelneemt aan een verboden strijdgroep.

Zo kan het zijn dat een persoon fraude heeft gepleegd bij de procedure om Nederlander te worden, of omdat iemand zich bijvoorbeeld bij de krijgsmacht voegt van een land dat tegen Nederland of een bondgenoot vecht.