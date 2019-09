Het vleesverbruik in Nederland is in 2018 voor het eerst in negen jaar gestegen. Dat zegt de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier op basis van onderzoek van Wageningen Economic Research.

Gemiddeld verbruikten Nederlanders 77,2 kilo vlees per persoon. In 2016 en 2017 was het 76,6 kilo. Alles wordt in deze verbruikscijfers meegeteld, ook bijvoorbeeld botten.

"Minder vlees eten lijkt populair, maar de werkelijkheid is kennelijk weerbarstiger", zegt Wakker Dier. "De stijging staat haaks op de voedseltrends van de laatste jaren."

Dergelijke trends zijn bijvoorbeeld het vegetarisch of veganistisch eten, of het minderen van vleesconsumptie. Volgens Wakker Dier is er een stijging in plantaardig eten en de hoeveelheid vegetarische opties in restaurants.

Hoe de stijging mogelijk is, is nog onduidelijk. Aangezien supermarkten minder vlees verkopen en horeca-uitgaven stijgen, is het mogelijk dat mensen steeds vaker vlees eten buiten de deur.