De afgelopen twee maanden hebben vijfduizend mensen met een niet-westerse achtergrond zich ingeschreven als bloeddonor. Dit is te danken aan een campagne van bloedbank Sanquin, schrijft minister Bruno Bruins (Medische Zorg) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

De campagne van Sanquin was gericht op mensen met Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse wortels. In Nederland waren er te weinig mensen met deze achtergrond die bloeddonor waren.

Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben vaak een andere bloedgroep dan mensen met een westerse achtergrond. Er zijn nog veel meer bloedgroepen dan de bekendste AB0; zo'n 360. Daarom waren de bloeddonateurs hard nodig.

Ook andere campagnes gericht op specifieke doelgroepen hebben geleid tot nieuwe aanmeldingen. Zo was er een wervingscampagne in het spel League of Legends. Deze campagnes hebben volgens de minister in totaal tot 7.400 nieuwe aanmeldingen geleid.

Bruins schrijft ook in de brief dat Sanquin in 2019 vooral mannelijke donoren wil werven. Mannen zijn ondervertegenwoordigd, terwijl het een aantrekkelijke groep is. Mannen mogen namelijk vaker bloed geven dan vrouwen. Ook hebben ze minder last van een lage ijzervoorraad waardoor ze voor een periode niet mogen doneren.