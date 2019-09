De begroting die de gemeente Zandvoort heeft opgesteld om volgend jaar de Grand Prix van Nederland te ontvangen, "staat onder spanning". Dat staat in de conceptnajaarsnota van de gemeente Zandvoort, blijkt na berichtgeving van RTL Z.

Het budget dat de gemeente Zandvoort heeft vrijgemaakt voor de Grand Prix bedraagt 4 miljoen euro. Maar de gemeente moet zaken financieren waar het vooraf geen rekening mee heeft gehouden.

Zo moet het spoor naar Zandvoort worden aangepast, om meer treinen per uur te kunnen laten rijden. De gemeente Zandvoort heeft er geen rekening mee gehouden dat het daar een financiële bijdrage aan moet leveren.

Daarnaast besloot de gemeenteraad dat een lobbyist moest worden aangesteld, maar de kosten die daarbij komen kijken zijn nog niet opgenomen in de 4 miljoen euro die de gemeente beschikbaar heeft gesteld.

Gemeente is veel ambtenaren kwijt aan voorbereiding op race

Hoeveel geld Zandvoort in totaal tekortkomt, is nog niet duidelijk. "Een actueel financieel" beeld is in oktober beschikbaar.

In het concept van de najaarsnota staat verder dat de gemeente veel ambtenaren kwijt is door de "hoge voorbereidingstijd, de hoge werkdruk en de vele media-aandacht en verzoeken" rondom het race-evenement.

De Grand Prix op het circuit van Zandvoort wordt op 3 mei 2020 gereden. Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland wordt gehouden.