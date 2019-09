De vijf jongeren die zondagavond met spoed in het ziekenhuis werden opgenomen nadat zij in een jeugdzorginstelling in Boxtel xtc hadden ingenomen, verkeren buiten levensgevaar. Zij liggen nog wel in het ziekenhuis.

Dat heeft de politie maandag laten weten. Het gaat om drie jongeren die in de jeugdzorginstelling wonen en twee jongeren die op bezoek waren.

De twee bezoekers hadden de xtc meegenomen. De politie sprak zondagavond van een "ernstige situatie", maar dat is niet meer het geval.

"Het is een open instelling”, legt een woordvoerder van instelling Koraal La Salle uit. “De jongeren hebben gewoon sociale contacten en ontvangen vrienden." Het opvanghuis herbergt vooral jongeren met gedragsproblemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen.

'Er vindt geen permanent toezicht plaats op de jongeren'

Er wonen tussen de tweehonderd en driehonderd jongeren in de zorginstelling. "Er vinden soms wel controles plaats met een drugshond en de jongeren worden sporadisch gefouilleerd. Maar er is geen permanent toezicht. Er doen zich soms problemen met drugsgebruik voor, maar dat is niet anders of vaker dan op scholen of in gewone gezinnen", aldus de woordvoerder.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vraag waar de xtc vandaan komt.