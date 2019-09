De rechtbank overweegt in de zaak tegen Gökmen T., die op 18 maart een aanslag pleegde op een tram in Utrecht, een zogenoemde procesbewaker aan te stellen omdat T. weigert een advocaat te nemen. De procesbewaker ziet erop toe dat een proces op een correcte manier verloopt.

Enkele advocaten van de nabestaanden hebben hierom verzocht. De rechtbank heeft maandag laten weten dat het nog te vroeg is om hierover een beslissing te nemen.

De rechter wil eerst het onderzoek van het Pieter Baan Centrum (PBC) naar T. afwachten. Als de man volledig ontoerekeningsvatbaar wordt geacht, dan kan alsnog een raadsman aan hem worden toegewezen.

Als dit niet het geval is, dan heeft de rechtbank de mogelijkheid een procesbewaker aan te stellen. Deze persoon treedt niet op namens T., maar kan de rechtbank in zijn algemeenheid juridisch advies geven.

Het eindrapport van het PBC wordt in november verwacht. Het Openbaar Ministerie (OM) verwacht dat het onderzoek naar de aanslag zelf dan ook is afgerond.

De officier van justitie zei geen voorstander te zijn van een procesbewaker en acht de rechtbank zelf voldoende in staat om het proces op de goede manier te laten verlopen.

T. zelf was maandag niet aanwezig bij de tweede inleidende zitting in deze strafzaak. Op de eerste pro-formazitting werd hij nog verplicht te komen.

De rechtbank zei per zitting te willen kijken of T. al dan niet aanwezig moet zijn. Dat is afhankelijk van wat er op zitting wordt besproken.

De man opende op 18 maart het vuur in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. Hij schoot ook buiten het voertuig op auto's en omstanders. Hierbij is een dodelijk slachtoffer gevallen.

Door het vuurwapengeweld kwamen in totaal vier personen om het leven. Een vrouw van 19 en twee mannen van 28 en 49 stierven ter plekke. Een 74-jarige man uit De Meern overleed tien dagen later aan zijn verwondingen.

T. vluchtte in een Renault Clio van de plek van de aanslag en schoot vanuit de auto op de vluchtende omstanders. Hij werd al snel herkend op camerabeelden en zijn verblijfplaats kon worden achterhaald. De avond van de schietpartij werd hij daar aangehouden.